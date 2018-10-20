Украинский "Донбасс" одержал вторую победу в Континентальном кубке по хоккею

В рамках Континентального кубка хоккейному клубу "Донбасс" пришлось демонстрировать характер в матче против аутсайдера группы "Викингара".

"Донбасс" – "Викингар" 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

​Шайбы: 1:0 – Смирнов (Гончаров) – 01:49, 1:1 – Сиппонен (Штегер, Гисласон) – 02:37, 1:2 – Стюарт-Дант (Лиефссон, Бльондал) – 20:46, 2:2 – Денискин (Карпенко, Луговой) – 28:41, 3:2 – Коренчук (Кирющенков) – 44:26, 3:3 – Арнасон (Микаельссон, Лайне) – 53:56, 4:3 –Карпенко (Фирсов, Луговой) – 55:38, 5:3 – Кирющенков (Сильницкий) – 55:53, 6:3 – Гончаров – 59:22.

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Исландцы, несмотря на то, что пропустили уже на второй минуте от Ильи Смирнова, молниеносно сравняли счет, а после перерыва вышли вперед.

Денискин во втором периоде установил статус-кво после образцовой комбинации "Донбасса". А Илья Коренчук на старте заключительной части игры, казалось, таки поставил дерзкого соперника на место.

Впрочем, "викинги" снова счет сравняли, оставив фаворитам на спасение результата всего шесть минут. Украинской команде этого хватило сполна, чтобы не просто выиграть, но и повторить результативность своего первого матча на турнире – 6:3.

В воскресенье, 21 октября, "Донбасс" разыграет путевку в следующий раунд Континентального кубка в противостоянии с латвийским "Курбадсом".

Напомним, 19 октября в стартовом матче чемпион Украины донецкий "Донбасс" выиграл у лучшей команды Испании "Чури Урдин" из Сан-Себастьяна.