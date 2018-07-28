Юношеский дуэт принес Украине первую медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду

Евгений Науменко и Олег Сербин завоевали для Украины первую медаль на домашнем чемпионате мира по прыжкам в воду (U-18).

За свои прыжки украинцы получили от судей 304.08 баллов. Этого результата хватило, чтобы занять третье место.

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Золото завоевали китайцы Чжен Цзы и Цзюн'є Лянь (328,44), серебро у британцев Мэттью Диксона и Ноа Уильямса (304,65).

Отметим, что бронзовые медали украинского дуэта стали первыми наградами Украины на домашнем чемпионате мира.

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду начался в Киеве 22 июля и завершится 29 июля. Вместе с медалями участники нынешнего чемпионата разыгрывают путевки на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, которые состоятся в октябре. Всего в соревнованиях принимает участие рекордное количество стран – 49 и рекордное количество спортсменов – более двухсот.

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