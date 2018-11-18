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      Украинский дзюдоист завоевал золотую награду на Гран-при в Гааге

      33 Читати новину українською
      Яков Хаммо победил на Гран-при в Гааге
      Яков Хаммо победил на Гран-при в Гааге

      Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, завоевывает золотую награду на Гран-при в Гааге.

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      В финале турнира украинцу понадобилось чуть больше минуты, чтобы оформить досрочную победу над Владутом Симонеску из Румынии.

      Стоит напомнить, что это уже вторая золотая медаль на Гран-при в Гааге. До этого Марина Черняк в весовой категории до 48 килограммов одержала победу.

       

      Теги: Спорт дзюдо
      Источник: 24 Канал
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