Украинский дзюдоист завоевал золотую награду на Гран-при в Гааге

Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, завоевывает золотую награду на Гран-при в Гааге.

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В финале турнира украинцу понадобилось чуть больше минуты, чтобы оформить досрочную победу над Владутом Симонеску из Румынии.

Стоит напомнить, что это уже вторая золотая медаль на Гран-при в Гааге. До этого Марина Черняк в весовой категории до 48 килограммов одержала победу.