Украинский фестиваль Strichka Festival попал в Топ-5 лучших мировых фестивалей

Музыкальный украинский фестиваль Strichka Festival, который состоится в киевском клубе Closer 19-20 мая, попал на пятую позицию лучших майских фестивалей мира по версии издания Resident Advisor.

Авторы рейтинга отметили, что выбрали Strichka за воскресный лайв исполнителя Ion Ludwig на Лесном причале, говорится в издании Resident Advisor.

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"Киевский клуб Closer, возможно, лучше секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka – прекрасная возможность познакомиться с ним. Он проходит с вечера субботы до утра понедельника, в программе – смесь хауса, техно и экспериментальной музыки (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). В этом году Strichka официально откроет Лесной причал – летняя площадка, где каждый год играют лучшие диджеи. Оставьте немного сил, чтобы потанцевать в воскресенье в лучах теплого киевского солнца", – пишет издание.

В десятку лучших музыкальных фестов также вошли:

Movement (Детройт, США)

Nuits Sonores (Лион, Франция)

Primavera Sound (Барселона, Испания)

Moogfest (Дарем, США)

Strichka (Киев, Украина)

Lente Kabinet (Амстердам, Нидерланды)

Love Saves The Day (Бристоль, Британия)

MUTEK San Francisco (Сан-Франциско, США)

The Star Festival (Киото, Япония)

Mira (Берлин, Германия)