Украинский фильм "Миф" победил на кинофестивале в Португалии
Украинский фильм "Миф" победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, который проходил в португальском городе Фигейра.
Лента рассказывает об оперном певце Василие Слипаке, который воевал добровольцем на Донбассе с позывным "Миф". Слипак погиб 29 июня 2016 года.
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В фильме показаны кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.
Смотрите трейлер фильма "Миф":
Напомним, режиссер фильма Леонид Кантер совершил самоубийство 4 июня этого года.
Источник: 24 Канал
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