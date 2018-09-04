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Украинский фильм "Миф" победил на кинофестивале в Португалии

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Фильм "Миф" победил на кинофестивале в Португалии
Фильм "Миф" победил на кинофестивале в Португалии

Украинский фильм "Миф" победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, который проходил в португальском городе Фигейра.

Лента рассказывает об оперном певце Василие Слипаке, который воевал добровольцем на Донбассе с позывным "Миф". Слипак погиб 29 июня 2016 года.

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В фильме показаны кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

Смотрите трейлер фильма "Миф":

Напомним, режиссер фильма Леонид Кантер совершил самоубийство 4 июня этого года.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости культуры
Источник: 24 Канал
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