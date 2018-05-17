Украинский фильм получил награду на Каннском кинофестивале

Фильм "Женщина на войне", который совместно сняли Исландия, Франция и Украина, стал одним из победителей конкурсной программы "Неделя критики" на Каннском кинофестивале.

Драма "Женщина на войне" получила приз от Общества авторов за лучший сценарий, сообщает НВ.

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Кадр из фильма "Женщина на войне"

Режиссер ленты – исландец Бенедикт Эрлингссон, который также написал и сценарий к фильму, совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном.

Среди членов украинской команды, которая работала над фильмом – исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко. Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 миллионов гривен (общий бюджет фильма составил 76 миллионов).

В фильме "Женщина на войне" поднимается тема деградации окружающей среды, что передается посредством борьбы женщины, которая, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы. Главная героиня – дирижер хора и экоактивистка. Кроме борьбы против бизнеса, который загрязняет окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки. Съемки картины проводились в Исландии и Украине.

Стоит добавить, что перед премьерой фильма "Женщина на войне" в Каннах состоялась акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Женщина на войне": смотреть видео трейлера онлайн