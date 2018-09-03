Украинский фильм впервые одержал победу на Венецианском кинофестивале

Впервые в истории украинского кинематографа фильм отечественного производства одержал победу одного из самых престижных фестивалей кино в мире - Венецианского. Комедийная лента "Изи" совместного производства с Италией получила премию KinEo Diamond Award.

Комедийная картина "Изи" полна черного юмора.

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Рассказ идет об итальянце-неудачнике по имени Исидоро, который везет из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского гастарбайтера.

Фильм был создан в копродукции с Италией, большую половину средств профинансировала украинская сторона, в том числе и Госкино. Мировая премьера ленты состоялась на 70-м международном кинофестивале в Локарно в 2017 году.

Смотрите трейлер к фильму "Изи"