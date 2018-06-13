Украинский фильм завоевал награду в США

Украинский фильм IZI получил "Приз зрительских симпатий" на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Фильм IZI вышел в прокат в августе 2017-го года и вышел в широкий прокат в Италии, а 14-го сентября – в Украине.

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Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. Также в нем играл актер Остап Ступка.

Lighthouse International Film Festival – международный кинофестиваль, который ежегодно демонстрирует своим зрителям лучшие игровые и документальные, короткометражные и полнометражные картины талантливых кинематографистов со всего мира.