Украинский флаг и книга Немцова: в России задержали 17-летнего парня "за экстремизм"

В российском Кирове во вторник, 2 апреля, ФСБ задержала 17-летнего активиста Карима Зянчурина. Его квартиру несколько часов обыскивали, разрушая мебель. Нашли книгу Бориса Немцова "Путин. Война" и украинский флаг. Их записали в "подозрительные предметы".

В 6 утра в квартиру парня ворвались сотрудники ФСБ и три часа проводили обыск. Домашние вещи разбросали, мебель разбивали, а обычный чай с травами пытались описать как наркотическое вещество. Об этом сообщил "Радио Свобода".

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В конце концов, чай решили не трогать, зато к описанию "подозрительных предметов" попали книга Бориса Немцова "Путин. Война", печатные материалы движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского и – украинский флаг.

Компьютеры, телефоны, карты памяти, флешки – все это изъяли "для исследования" как доказательства "экстремистской деятельности". А подростка вместе с отцом доставили в управление ФСБ, где еще 3 часа допрашивали. Ведь Карим Зянчурин, по мнению следователей, читал "экстремистские материалы" в соцсетях.

Сейчас Кариму Зянчурину, по его словам, присвоен статус свидетеля по уголовному делу об экстремистских публикациях в интернете. А после допроса его отпустили на свободу.



Карима Зянчурин – "свидетель публикации экстремистских материалов в интернете"

К слову, Карим Зянчурин в 12 лет перенес несколько сверхтяжелых операций по пересадке печени, донором которой был его собственный отец. По ряду врожденных заболеваний он вынужден постоянно принимать лекарства. Но при этом активно участвует в жизни города и страны, имеет сложившееся мировоззрение и гражданскую позицию: "Чем больше государство стремится запрещать, тем больше людей будут отлучаться от этого государства. И хотя власть может сделать людей нищими в три раза – ей от этого лучше не станет" .