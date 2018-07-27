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Украинский форвард Эсеола принес сенсационную победу "Кайрату" в Лиге Европы: видео

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Адеринсола Хабиб Эсеола
Адеринсола Хабиб Эсеола / ФК "Кайрат"

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы украинский форвард казахстанского клуба "Кайрат" Адеринсола Хабиб Эсеола дважды забил в ворота голландского "АЗ Алкмар".

В первом тайме украинец сумел убежать от двух соперников и пробить между ног вратарю. При этом в начале атаки сначала поскользнулся Эсеола, а затем и его соперник.

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Второй гол был забит уже после перерыва. Форвард получил мяч после отскока во время атаки, и без проблем пробил мимо вратаря.

Впереди у команд ответная в Нидерландах. Она состоится в четверг, 3 августа.

Видео моментов матча "Кайрат" – "АЗ Алкмар"

Напомним, что Адеринсола Эсеола родился в Житомире 28 июня 1991 года. В Украине он выступал за клубы ЦСКА, "Динамо", "Десна", "Александрия", "Звезда" и "Арсенал-Киев".

Теги: Новости спорта Лига Европы
Источник: 24 Канал
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