Украинский футболист может покинуть испанский клуб

Украинский защитник испанского клуба "Эльче" Иван Зотько уже зимой может сменить команду. Клуб из Сегунды не рассчитывает на игрока и готов расстаться с ним.

По данным AS, спортивный директор "Эльче" Хорхе Кордеро сообщил, что четверо игроков покинут команду зимой. Среди них и украинских защитник Иван Зотько.

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22-летний игрок не сыграл ни одного матча в основе клуба в этом сезоне, в целом проведя на поле всего 10 минут. Хотя в последнем матче против "Альмерии" попал в запас команды. Игра закончилась вничью 2: 2.

Однако у Зотько есть шанс и в дальнейшем остаться в Испании. В его услугах заинтересован ряд клубов. Однако все они представляют низшие дивизионы Сегунду Б – третьего по рангу дивизиона. Среди этих клубов" Альмерия Б", "Малага Б", "Эркулес", "Кастельон", "Сабадель" и "Атлетико Балеарес".