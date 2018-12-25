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      Украинский футболист может покинуть испанский клуб

      64 Читати новину українською
      Иван Зотько
      Иван Зотько

      Украинский защитник испанского клуба "Эльче" Иван Зотько уже зимой может сменить команду. Клуб из Сегунды не рассчитывает на игрока и готов расстаться с ним.

      По данным  AS, спортивный директор "Эльче" Хорхе Кордеро сообщил, что четверо игроков покинут команду зимой. Среди них и украинских защитник Иван Зотько.

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      22-летний игрок не сыграл ни одного матча в основе клуба в этом сезоне, в целом проведя на поле всего 10 минут. Хотя в последнем матче против "Альмерии" попал в запас команды. Игра закончилась вничью 2: 2.

      Однако у Зотько есть шанс и в дальнейшем остаться в Испании. В его услугах заинтересован ряд клубов. Однако все они представляют низшие дивизионы Сегунду Б – третьего по рангу дивизиона. Среди этих клубов" Альмерия Б", "Малага Б", "Эркулес", "Кастельон", "Сабадель" и "Атлетико Балеарес".

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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