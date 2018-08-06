Украинский футболист перебрался в клуб из Испании

Очередным новичком испанского клуба "Кастельон" стал украинский защитник Ярослав Олейник. 27-летний футболист подписал двухлетний контракт с клубом.

Ярослав Олейник, который является воспитанником донецкого "Шахтера", за главную команду "горняков" не провел ни одного матча. В Украине же он выступал за "Зарю", "Олимпик", "Черноморец" и "Мариуполь" (тогда еще "Ильичевец"). Последним клубом Олейника была российская "Томь".

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Oliinyk, un defensa internacional para la banda derecha de Castalia. Conoce más al nuevo jugador albinegro aquí:https://t.co/FC9SvxsRqX#PPO pic.twitter.com/tIGTbHxiSS — CD Castellón (@CD_Castellon) 6 серпня 2018 р.

Стоит отметить, что "Кастельон" выступает в Сегунде Б, что является третьим по силе чемпионатом в Испании.

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