Украинский футболист перебрался в клуб из Испании
Очередным новичком испанского клуба "Кастельон" стал украинский защитник Ярослав Олейник. 27-летний футболист подписал двухлетний контракт с клубом.
Ярослав Олейник, который является воспитанником донецкого "Шахтера", за главную команду "горняков" не провел ни одного матча. В Украине же он выступал за "Зарю", "Олимпик", "Черноморец" и "Мариуполь" (тогда еще "Ильичевец"). Последним клубом Олейника была российская "Томь".
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Стоит отметить, что "Кастельон" выступает в Сегунде Б, что является третьим по силе чемпионатом в Испании.
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Источник: 24 Канал
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