Украинский футболист перешел в португальский клуб

Португальская "Боавишта" объявила о подписании контракта с украинцем Евгением Сердюком.

Предыдущим клубом 20-летнего украинца была "Фатима", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Португалии. Jeka, как зовут футболиста, за эту команду в 15 матчах забил 10 голов. Один из них – в Кубке Португалии.

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Детали условия перехода Евгения Сердюка в "Боавишту" не сообщают. Известно лишь о том, что контракт с игроком подписан до 2022 года.

Jeka é reforço do Boavista



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV — Boavista FC (@boavistaoficial) 1 лютого 2019 р.

Стоит отметить, что "Боавишта" сейчас среди аутсайдеров чемпионата Португалии, занимая 16-е место среди 18-и команд.

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