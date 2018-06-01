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Украинский футболист покидает польский клуб

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Алексей Хобленко
Алексей Хобленко

Польский клуб "Лех" из города Познань решил не выкупать контракт украинского нападающего Алексея Хобленко. Форвард находился в клубе в аренде.

Алексей Хобленко, контракт которого принадлежит одесскому "Черноморцу", перебрался в польской команды зимой 2018 года. За его аренду "Лех" заплатил 100 тысяч евро. Кроме того, клуб имел первоочередное право выкупить его контракт у одесситов за 300 тысяч евро. Однако не воспользовался этой возможностью.

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В целом же за "Лех" Хобленко провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами

Стоит отметить, что по итогам сезона "Лех" занял третье место в чемпионате Польши и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы. За познанский клуб выступает еще один украинец – Владимир Костевич. Защитник в этом сезоне сыграл 25 матчей в польском чемпионате и еще шесть – в Лиге Европы.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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