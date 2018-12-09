Украинский футболист получил предложение выступать за другую страну и принял трудное решение

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола заявил, что отказался играть за сборную Нигерии.

Футболист подтвердил информацию, что ему предлагали выступать за Нигерию, но он отказался от предложения, сообщает "Футбол 1/2".

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"Я родился в Украине. Я не совсем понимаю вопрос с натурализацией футболистов. Как я могу переживать за сборную и страну, в которой я ни разу не был?", – сказал Эсеола.

Футболист добавил, что чувствует себя нигерийцем только с физической точки зрения. "А Украина – в сердце", – отметил Эсеола.

Отметим, что в текущем сезоне 27-летний украинец провел 35 матчей и забил 20 голов.

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