Украинский футболист получил ужасное рассечение в чемпионате Польши: фото

Украинский защитник Алексей Дитятьев получил ужасное рассечение в матче чемпионата Польши. Выйдя в основе "Краковии" на игру с "Гурником", игроку рассекли голову, в результате чего ее пришлось зашивать.

Наглядное подтверждение травмы Алексей выложил у себя в Instagram. Примечательно, что Дитятьев отыграл всю игру, несмотря на повреждение.

Алексей Дитятьев получил травму в чемпионате Польши (Фото: instagram.com/dytiatiev_alexey)

Все же "Краковия" в этом поединке одержала победу со счетом 2:0. Сама "Краковия" после 12 туров занимает в турнирной таблице Экстраклассы предпоследнее, 15-е место, имея в активе 10 очков.

Дитятьев выступает за "Краковию" с лета прошлого года, перейдя из "Карпат".

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