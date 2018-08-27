Украинский футболист сделал хет-трик за 8 минут: видео
Форвард "Ингульца" Александр Акименко забил три гола в матче первой лиги с "Горняком-Спорт".
Всего "Ингулец" и "Горняк-Спорт" забили в матче на двоих 6 голов. Четырьмя отличились игроки "Ингульца", "Горняк-Спорт" забил дважды – 4:2.
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Нападающий "Ингульца" Александр Акименко отметился голами на 19-й, 25-й и 27 минутах.
Украинский футболист приблизился к рекордному хет-трику легендарного Роберта Левандовски в матче Бундеслиги. Форвард оформил самый быстрый хет-трик в истории чемпионата Германии. Нападающему понадобилось для этого всего 3 минуты и 22 секунды.
Видео победного хет-трика Александра Акименко
Источник: 24 Канал
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