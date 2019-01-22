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      Украинский футболист за более чем 1 миллион евро усилит середняка Бельгии

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      Безус переходит в Генк
      Безус переходит в Генк / JEFFREY GAENS

      Украинский полузащитник Роман Безус вскоре перейдет в другой бельгийский клуб. "Сент-Трюйден" таки согласился продать украинца.

      Как сообщает Het Nieuwsblad, Безус усилит "Гент", который занимает 6 место в чемпионате Бельгии.

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      По информации издания, "Гент" сделал "Сент-Тюйдену" предложение в размере 1 миллиона евро. В итоге, клубы сошлись на сумме в 1 миллион 200 тысяч евро.

      Безус уже согласился на переход в клуб, где выступают украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун.

      "Сент-Трюйден" давно проявляет желание продать Безуса, поскольку футболист находится в хорошей форме. Ранее руководство бельгийцев было готово обменять полузащитника на двух игроков "Антверпена".

      Отметим, что в текущем сезоне на счету Безуса 20 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи. За сборную Украины 28-летний игрок сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо".

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      Теги: Бокс Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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