Украинский футболист забил 4 гола в матче Кубка Дании
Украинский форвард датского "Эсбьерга" Юрий Яковенко сделал "покер" в матче 1/32 финала Кубка Дании против "Херсхольм Уссерод".
В первом тайме 25-летний форвард оформил хет-трик, а во втором забил еще один мяч, прежде чем был заменен на 69-й минуте. Поединок завершился со счетом 11:1.
Читайте также: Бывшего игрока сборной Украины выгнали из российского "Зенита"
В целом, Юрий Яковенко в чемпионате Дании провел за "Эсбьерг" семь матчей, в которых забил один гол – победный мяч в выездном матче против "Брондбю". За "Эсбьерг" украинец выступает с лета прошлого года.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
"Бруклин" запечатлеет в клубной истории имя Джейсона Кида10 сентября 2013 , 15:40
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой4 марта 2013 , 04:48
Лобода сдержала обещание и таки разделась. ФОТО. ВИДЕО15 сентября 2013 , 17:40
На Оболони фанаты поддержали команду с крыши дома. ФОТО12 мая 2014 , 18:46