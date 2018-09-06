Украинский футболист забил 4 гола в матче Кубка Дании

Украинский форвард датского "Эсбьерга" Юрий Яковенко сделал "покер" в матче 1/32 финала Кубка Дании против "Херсхольм Уссерод".

В первом тайме 25-летний форвард оформил хет-трик, а во втором забил еще один мяч, прежде чем был заменен на 69-й минуте. Поединок завершился со счетом 11:1.

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В целом, Юрий Яковенко в чемпионате Дании провел за "Эсбьерг" семь матчей, в которых забил один гол – победный мяч в выездном матче против "Брондбю". За "Эсбьерг" украинец выступает с лета прошлого года.

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