Украинский футболист забил гол в матче, в котором играл со сломанной рукой: видео

В матче Второй лиги между "Энергией" (Новая Каховка) и "Горняком" (Кривой Рог), игрок хозяев поля Владислав Вакулинский играл со сломанной рукой. Несмотря на это, он сумел забить гол.

Футболист сломал руку сразу в начале матча во время одного из столкновений. Но это не помешало ему отличиться на 12-й минуте матча. Однако все же игрока пришлось заменить.

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Видео моментов матча "Энергия" – "Горняк"

Стоит отметить, что "Энергия" победила 2:0, а Вакулинский вернулся на стадион уже в перерыве с гипсом на руке. Об этом рассказал тренер "Энергии" Олег Федорчук.

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