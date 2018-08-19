Украинский футболист забил гол в матче, в котором играл со сломанной рукой: видео
В матче Второй лиги между "Энергией" (Новая Каховка) и "Горняком" (Кривой Рог), игрок хозяев поля Владислав Вакулинский играл со сломанной рукой. Несмотря на это, он сумел забить гол.
Футболист сломал руку сразу в начале матча во время одного из столкновений. Но это не помешало ему отличиться на 12-й минуте матча. Однако все же игрока пришлось заменить.
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Видео моментов матча "Энергия" – "Горняк"
Стоит отметить, что "Энергия" победила 2:0, а Вакулинский вернулся на стадион уже в перерыве с гипсом на руке. Об этом рассказал тренер "Энергии" Олег Федорчук.
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Источник: 24 Канал
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