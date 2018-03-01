Украинский футболист закрутил роман с российской певицей с базы "Миротворца"
Российская певица Ирина Дубцова, которая неоднократно выступала в аннексированом Крыму, встречается с украинским футболистом Адеринсолою Хабибом Эсеола. Пара вместе отдыхала в Турции, где россиянка отмечала 36-летие.
Фото с отдыха Ирина Дубцова выложила в своем Instagram.
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Правда она прикрыла половину лица своего влюбленного, однако в нем узнали футболиста Адеринсолу Хабиба Эсеола.
Это украинский игрок, родился в Житомире. Его отец из Нигерии, однако у него украинское гражданство. Сейчас футболист на правах аренды выступает в клубе из Казахстана "Айжайик".
Эсеола во времена выступления за украинский клуб
Пара поселилась в одном из лучших пятизвездочных отелей Белека - Regnum Carya Golf & Spa Resort. Стоимость ночи в нем - от 8 тысяч гривен.
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Стоит отметить, что Ирина Дубцова находится в базе "Миротворца" из посещение аннексированного Крыма с концертами.