Украинский футболист зимой покинет "Манчестер Сити", – The Telegraph

Александр Зинченко зимой попрощается с чемпионами Англии. Полузащитник сборной Украины больше не входит в планы наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Об этом заявил журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

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В частности, по информации английской прессы рулевой голубых принял решение отпустить футболиста в другой клуб уже этой зимой. Поэтому ряд команд, которые активно интересовались Зинченко летом, будут иметь прекрасную возможность таки усилить свой состав молодым полузащитником.

Как известно, наибольший интерес к украинцу проявляли испанский "Бетис" и английский "Вулверхэмптон". Также Зинченко был на карандаше у итальянского "Наполи".

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