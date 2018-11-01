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      Украинский футболист зимой покинет "Манчестер Сити", – The Telegraph

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      Александр Зинченко зимой попрощается с чемпионами Англии. Полузащитник сборной Украины больше не входит в планы наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

      Об этом заявил журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

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      В частности, по информации английской прессы рулевой голубых принял решение отпустить футболиста в другой клуб уже этой зимой. Поэтому ряд команд, которые активно интересовались Зинченко летом, будут иметь прекрасную возможность таки усилить свой состав молодым полузащитником.

      Как известно, наибольший интерес к украинцу проявляли испанский "Бетис" и английский "Вулверхэмптон". Также Зинченко был на карандаше у итальянского "Наполи".

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      Теги: Новости Украины Спорт Футбол
      Источник: 24 канал
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