Украинский футболист Зотько продолжит карьеру в каталонском клубе

Украинский защитник Иван Зотько продолжит карьеру в клубе из третьей группы Сегунды Б (в третьем по силе испанском дивизионе) "Льейда Эспортиу".

Теперь уже экс-защитник "Эльче" перешел в каталонский клуб на правах свободного агента.

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Контракт игрока с новой командой рассчитан до конца текущего сезона.

После 19 туров "Льейда" занимает второе место в своей группе Сегунды Б.

За "Эльче" украинец провел 11 матчей, 8 из которых – в прошлом сезоне.

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