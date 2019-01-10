Украинский футболист Зотько продолжит карьеру в каталонском клубе
Украинский защитник Иван Зотько продолжит карьеру в клубе из третьей группы Сегунды Б (в третьем по силе испанском дивизионе) "Льейда Эспортиу".
Теперь уже экс-защитник "Эльче" перешел в каталонский клуб на правах свободного агента.
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Контракт игрока с новой командой рассчитан до конца текущего сезона.
После 19 туров "Льейда" занимает второе место в своей группе Сегунды Б.
За "Эльче" украинец провел 11 матчей, 8 из которых – в прошлом сезоне.
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Источник: 24 Канал
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