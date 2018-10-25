Украинский футбольный клуб готов разместить изображение Павла Зиброва на своей форме

Футбольный клуб, выступающий в Первой лиге, может разместить на своей форме изображение Павла Зиброва.

На гостевой форме "Николаева" появится портрет и, возможно, слова из песни Павла Зиброва, если будет соответствующее количество лайков в Twitter-аккаунте.

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Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 октября 2018 г.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни ‍♀️#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

Идею разместить изображение украинского певца "Николаев" взял у ирландского клуба "Богемианса", которые на своей форме разместили портрет Боба Марли. Знаменитый певец когда-то выступал на местном стадионе.

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