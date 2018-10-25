Украинский футбольный клуб готов разместить изображение Павла Зиброва на своей форме
Футбольный клуб, выступающий в Первой лиге, может разместить на своей форме изображение Павла Зиброва.
На гостевой форме "Николаева" появится портрет и, возможно, слова из песни Павла Зиброва, если будет соответствующее количество лайков в Twitter-аккаунте.
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Идею разместить изображение украинского певца "Николаев" взял у ирландского клуба "Богемианса", которые на своей форме разместили портрет Боба Марли. Знаменитый певец когда-то выступал на местном стадионе.
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Источник: 24 Канал
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