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      Украинский футбольный клуб остался без вратарей

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      ФК "Кристалл" остался без вратарей
      ФК "Кристалл" остался без вратарей / fcgornyak.dp.ua

      Футбольный клуб "Кристалл" распрощался сразу с обоими голкиперами Никитой Крюковым и Александром Бурлом.

      У Крюкова с клубом была договоренность, что тот поможет команде лишь некоторое время, сейчас он занимается поисками нового клуба. Возможен вариант с переходом в зарубежный клуб, сообщает Footboom.

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      27-летний украинец сыграл в текущем сезоне во всех 20 матчах "Кристалла", в которых пропустил 22 гола.

      Бурло не подошел команде. 20-летний вратарь в этом сезоне не играл.

      Клуб планирует определиться с новыми кандидатами в новогодний турнир в Николаеве.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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