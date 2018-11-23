Украинский футбольный клуб остался без вратарей

Футбольный клуб "Кристалл" распрощался сразу с обоими голкиперами Никитой Крюковым и Александром Бурлом.

У Крюкова с клубом была договоренность, что тот поможет команде лишь некоторое время, сейчас он занимается поисками нового клуба. Возможен вариант с переходом в зарубежный клуб, сообщает Footboom.

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27-летний украинец сыграл в текущем сезоне во всех 20 матчах "Кристалла", в которых пропустил 22 гола.

Бурло не подошел команде. 20-летний вратарь в этом сезоне не играл.

Клуб планирует определиться с новыми кандидатами в новогодний турнир в Николаеве.

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