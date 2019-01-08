Украинский футзалист забил чудо-гол, обыграв четырех игроков: видео
Игрок "Лады" Павел Мустафин забил издевательский мяч в ворота своих соперников в матче 1/8 финала Кубка хмельницкой Премиум-лиги против "Олимпа" (7:4).
На 46-й минуте футзалист провел мяч между ног трех защитников, а затем пробил в "домик" вратарю.
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Напомним, что известный испанский футзалист Хави Родригес подписал однолетний контракт с херсонским "Продексимом".
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Источник: 24 Канал
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