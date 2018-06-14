Украинский генерал дал прогноз, когда и при каких условиях Россия пойдет на уступки по Украине

Россия будет вынуждена вернуться в международное правовое поле и пойти на определенные уступки. В частности, на это влияют санкции и аресты собственности "Газпрома". Правда, ожидать этого в ближайшее время не стоит.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

Читайте также: Рано или поздно Россия заплатит, – военный пояснил, как изменятся взаимоотношения Кремля и Киева

"Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность "Газпрома". Поэтому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права", – отметил военный.

По его словам, в России "существует верховенство ее законодательства над международным правом", однако, санкции постепенно возвращают путинский режим в рамки.

"В конце концов Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле", – подчеркивает он.

В то же время Богдан считает, если будет консолидированная позиция Запада, если различные еврокапитулянты, которые уже появились, не будут проводить проплаченную Россией политику по расколу Евросоюза и транслатлантичного партнерства, а действовать консолидировано, то есть определенный оптимизм относительно того, что Россия будет вынуждена учитывать эти все вещи.

По мнению генерала, не стоит ожидать изменений касательно позиции Кремля в ближайшее время.

Читайте также: Россия затеяла масштабные военные учения у границы с Украиной

"Я хочу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что пока в Украине не состоятся президентские и парламентские выборы 2019 года, Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла, а также реализации минских договоренностей в контексте ее обязательств", – констатировал эксперт по вопросам безопасности.