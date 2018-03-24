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Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал двукратным победителем этапа Кубка мира

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Игорь Радивилов
Игорь Радивилов

Украинец Игорь Радивилов на этапе Кубка мира в катарской Дохе завоевал две золотые медали.

Накануне Игорь Радивилов стал чемпионом в упражнении на кольцах.

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А уже в субботу, 24 марта, добавил к этому и победу в опорном прыжке. Как пишет SportArena, в опорном прыжке штраф на 0,1 балла не помешал Радивилову оформить золотой дубль. Игорь стабильно выполнил два прыжка с коэффициентом 5,6, а его основные конкуренты китаец Цюй и представитель Турции Ферхат Арикан не добрали несколько десятых балла за счет меньшего коэффициента сложности.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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