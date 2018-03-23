Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл этап Кубка мира в упражнении на кольцах

В столице Катара Дохе закончились финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, где победу одержал Игорь Радивилов.

Наш спортсмен показал результат 15,266 балла, благодаря чему одержал победу. Читайте также: Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией Второе место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15,000 баллов, а третье – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань – 14,966.