Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную награду на чемпионате Европы

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал "серебро" чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

В своем короннойм упражнении на европейском первенстве в Глазго по сумме двух прыжков набрал 14,866 балла и занял второе место.

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Отметим, что Радивилов уже в пятый раз в карьере поднялся на пьедестал почета континентального первенства.

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