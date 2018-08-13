Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную награду на чемпионате Европы
Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал "серебро" чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
В своем короннойм упражнении на европейском первенстве в Глазго по сумме двух прыжков набрал 14,866 балла и занял второе место.
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Отметим, что Радивилов уже в пятый раз в карьере поднялся на пьедестал почета континентального первенства.
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Источник: 24 Канал
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