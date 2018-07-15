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Украинский гимнаст Верняев пропустит чемпионат Европы из-за операции на колене и плече

15 Читати новину українською
Олег Верняев пропустит чемпионат Европы
Олег Верняев пропустит чемпионат Европы / Фото из открытых источников

Олег Верняев пропустит чемпионат Европы. Лидер сборной Украины по спортивной гимнастике не успел восстановиться к континентальному первенству.

Олег Верняев восстанавливается после операций на колене и плече. Главный турнир Старого света с 9 по 12 августа примет Берлин.

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Зимой Верняеву прооперировали плечо и колено. И украинский олимпийский чемпион до сих пор восстанавливается от хирургического вмешательства. Прогнозируется, что Олег пропустит весь соревновательный сезон.

В Германию скорее всего отправится 5 наших атлетов: Радивилов, Пахнюк, Петренко, Грибук и Грико.

Смотрите видео об Олеге Верняєве

 

Теги: Новости спорта
Источник: 24 канал
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