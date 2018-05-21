Украинский голкипер Андрей Лунин заинтересовал "Наполи"

Андрея Лунина зовет итальянский гранд. В борьбу за украинского голкипера серьезно включился "Наполи".

Представители вице-чемпиона Серии А уже даже прибыли в Запорожье, чтобы начать переговоры по трансферу вратаря "Зари", сообщает FootballHub.

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Голкипер сборной Украины должен будет заменить в составе неаполитанцев основного вратаря Пепе Рейна. Ведь последний летом на правах свободного агента должен перейти в "Милан", где и проведёт следующие два сезона.

К слову, активно Андреем Луниным интересовался и другой итальянский клуб – "Интер". Однако, нерадзурри собирались сразу отдать украинца в аренду.

Специализированное издание "Трансфермаркт" оценивает нашего вратаря в 3,5 миллиона евро. Но руководство "Зари" надеется получить за переход Андрея Лунина не менее 6 миллионов евро.