Украинский "голубая лагуна": на Прикарпатье обнаружили удивительное озеро

Бирюзово-голубое озеро обнаружили в карьере близ села Стрельче в Городенковском районе, Ивано-Франковской области. О невероятной местности в сети рассказала одна из посетительниц карьера.

По словам пользовательницы соцсети Facebook Христины Смирновой, после обнародования видеороликов она получила сотни сообщений с просьбой рассказать о местонахождении озера.

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Это карьер, где обустроили красивую зону отдыха с пляжем, правда там еще очень много сейчас доделывают. На карте не обозначено именно озеро, поэтому нужно спрашивать местных жителей, как доехать. Действительно место очень шикарное, и водичка чистенькая, тепленькая, фото и видео не передает всей его красоты. Поэтому, если ищете хорошее место для отдыха – смело можно ехать,

– прокомментировала находку Христина.

В украинских СМИ голубое озеро возле Стрельче уже окрестили как "прикарпатские Мальдивы", "Голубая лагуна" и "Райский уголок". Пользователи соцсетей добавляют, что купаться в этом озере не совсем безопасно, но другие добавляют, что специалисты уже дали радиационно-гигиеническую оценку воде в карьере и уверяют, что она вполне безопасна.

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Фото Христины Смирновой в Facebook с карьера возле с. Стрельче



Фото Христины Смирновой в Facebook с карьера возле с. Стрельче



Фото Христины Смирновой в Facebook с карьера возле с. Стрельче