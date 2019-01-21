Украинский гонщик завоевал серебро на ралли в Латвии: фото

Чемпионаты Латвии и Эстонии по ралли в этом сезоне снова стартовали синхронно – гонкой, которая прошла в городке Алуксне, что на северо-востоке Латвии. Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса вышел на старт с чемпионской единичкой на бортах.

В двухдневный формат гонки был вписан проезд десятью спецучастками. Короткий первый день не был богатым на события, а экипаж Eurolamp WRT стал лучшим на обоих спецучастках и закончил день на первой позиции абсолютного зачета.

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А вот суббота, 19 января (основной день гонки), принесла впечатляющую борьбу за победу. Первое время на утреннем допе подтвердил амбиции украинско-эстонского экипажа. На экваторе дистанции Горбань и Ларенс продолжали лидировать, но на опасное расстояние приблизился экипаж норвежца Оливера Сольберга и британца Аарона Роберта Джонстона.

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Вторая часть финального дня гонки прошла в плотном противостоянии двух интернациональных экипажей. На последнем спецучастке в борьбу за секунды вмешался внешний фактор – пробитое колесо на Mini JCW WRC Валерия Горбаня убило интригу в борьбе за победу. Украинский пилот в итоге занял второе место, уступив победой экипажу Оливера Сольберга.

Следующий этап пройдет 9 февраля в Латвии, в окрестностях города Гульбене.