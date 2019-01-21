14:27
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинский гонщик завоевал серебро на ралли в Латвии: фото

      8 Читати новину українською
      Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса
      Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса / Eurolamp World Rally Team

      Чемпионаты Латвии и Эстонии по ралли в этом сезоне снова стартовали синхронно – гонкой, которая прошла в городке Алуксне, что на северо-востоке Латвии. Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса вышел на старт с чемпионской единичкой на бортах.

      В двухдневный формат гонки был вписан проезд десятью спецучастками. Короткий первый день не был богатым на события, а экипаж Eurolamp WRT стал лучшим на обоих спецучастках и закончил день на первой позиции абсолютного зачета.

      Читайте также: Инженер Renault использует папки с украинским гербом на гонках Формулы-1: он рассказал почему

      А вот суббота, 19 января (основной день гонки), принесла впечатляющую борьбу за победу. Первое время на утреннем допе подтвердил амбиции украинско-эстонского экипажа. На экваторе дистанции Горбань и Ларенс продолжали лидировать, но на опасное расстояние приблизился экипаж норвежца Оливера Сольберга и британца Аарона Роберта Джонстона.

      Читайте также: Впервые женщине покорилось историческое достижение на смертельной гонке Дакар-2019

      Вторая часть финального дня гонки прошла в плотном противостоянии двух интернациональных экипажей. На последнем спецучастке в борьбу за секунды вмешался внешний фактор – пробитое колесо на Mini JCW WRC Валерия Горбаня убило интригу в борьбе за победу. Украинский пилот в итоге занял второе место, уступив победой экипажу Оливера Сольберга.

      Следующий этап пройдет 9 февраля в Латвии, в окрестностях города Гульбене.

      Теги: Спорт Гонки
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сегодня , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 29
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сегодня , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 162
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      сегодня , 12:01 Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      Злой Одессит 1243
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 11:37 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Кто кого? Интеллигенция о матче сборных Украины и Польши
       11 октября 2013 , 12:34
      Заплаканные корейцы и танец триумфа над Россией. Мгновения Мундиаля
       27 июня 2014 , 16:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук