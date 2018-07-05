Украинский гроссмейстер Пономарев победил сильнейшую шахматистку мира

Экс-чемпион мира киевлянин Руслан Пономарев победил экс-чемпионку китаянку Хоу Ифань в матче по быстрым шахматам.

Поединок состоялся в китайском городе Шеньджень. В течение двух дней соперники сыграли восемь напряженных партий – семь завершились вничью, а в одной выиграл наш земляк. Итак итог – 4,5: 3,5 в пользу Пономарева, сообщают Украинские шахматы.

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7 июля соперники сыграют еще один матч – 10 партий в блиц.



Хоу Ифань хоть и является в настоящее время экс-чемпионкой мира, но надо учитывать, что она не проиграла титул, а просто отказалась играть в первенстве, так как считает, что "в женских шахматах уже все доказала". Сейчас Хоу остается лидером мирового рейтинга и на 90 (!) пунктов опережает №2 – действующую чемпионку мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь.



Напомним, что именно Хоу Ифань отобрала шахматную корону у украинки Марии Музычук. Во Львове китаянка победила нашу землячку – 6: 3.