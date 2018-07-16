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Украинский Холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж: фотофакт

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Украинский Холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж: фотофакт

Певец и экс-участник проекта "Холостяк" Рожден Ануси сменил имидж. Снимками поделились его сторонники в социальной сети.

Популярное романтическое шоу "Холостяк" сделало его главного героя Рождена Ануси еще более знаменитым. Певец и саунд-продюсер все активнее развивает свою карьеру и решается на кардинальные перемены, в частности, в своем имидже.

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Во время гастролей Рождена сторонники сделали ряд снимков, которые опубликовали в соцсети. На фото видно, что певец коротко подстриг волосы и изменился до неузнаваемости. Стоит отметить, что Рождену подходит новый имидж, что подчеркнули и его фаны.

 

Допис, поширений Anastasia (@astasiya.m)

 

 

 

А вот так Рожден Ануси выглядел до смены имиджа. Именно такого певца и знают поклонники шоу "Холостяк". 

 

Допис, поширений ROZHDEN (@rozhdenanusi)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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