Украинский Холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж: фотофакт
Певец и экс-участник проекта "Холостяк" Рожден Ануси сменил имидж. Снимками поделились его сторонники в социальной сети.
Популярное романтическое шоу "Холостяк" сделало его главного героя Рождена Ануси еще более знаменитым. Певец и саунд-продюсер все активнее развивает свою карьеру и решается на кардинальные перемены, в частности, в своем имидже.
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Во время гастролей Рождена сторонники сделали ряд снимков, которые опубликовали в соцсети. На фото видно, что певец коротко подстриг волосы и изменился до неузнаваемости. Стоит отметить, что Рождену подходит новый имидж, что подчеркнули и его фаны.
А вот так Рожден Ануси выглядел до смены имиджа. Именно такого певца и знают поклонники шоу "Холостяк".