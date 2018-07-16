Украинский Холостяк Рожден Ануси кардинально сменил имидж: фотофакт

Певец и экс-участник проекта "Холостяк" Рожден Ануси сменил имидж. Снимками поделились его сторонники в социальной сети.

Популярное романтическое шоу "Холостяк" сделало его главного героя Рождена Ануси еще более знаменитым. Певец и саунд-продюсер все активнее развивает свою карьеру и решается на кардинальные перемены, в частности, в своем имидже.

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Во время гастролей Рождена сторонники сделали ряд снимков, которые опубликовали в соцсети. На фото видно, что певец коротко подстриг волосы и изменился до неузнаваемости. Стоит отметить, что Рождену подходит новый имидж, что подчеркнули и его фаны.

Допис, поширений Anastasia (@astasiya.m) 14 Лип 2018 р. о 11:19 PDT

Допис, поширений _SVETIK_ (@svetlaya_2712) 14 Лип 2018 р. о 9:06 PDT

Допис, поширений Irina Lyulevich (@irinalyulevich) 14 Лип 2018 р. о 9:24 PDT

А вот так Рожден Ануси выглядел до смены имиджа. Именно такого певца и знают поклонники шоу "Холостяк".