Украинский экс-чемпион WBC может выступить в полуфинале WBSS

Бывший украинский чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол может принять участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец может заменить белорусского боксера в полуфинале.

Белорусский чемпион по версии IBF в первом полусреднем весе Иван Баранчик вышел из второго сезона WBSS, о чем сообщил менеджер бойца Дэйв Макуотер в интервью ESPN.

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Ожидаемый бой с шотландцем Джошем Тейлором не состоится из-за финансовых проблем у организаторов турнира.

"Баранчик получил премию за четвертьфинал лишь через два месяца после боя, а принадлежащие ему бонус мы чуть ли не требовали с помощью угроз. Мы отказываемся в этом участвовать", – сказал Макуотер.

Официальным запасным на турнире в этом весе является украинец Виктор Постол, который может получить свой шанс после отказа белоруса.

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии заявили, что им пока не поступало официальное прошение об отказе боксировать со стороны Баранчика.

Виктор Постол – 35-летний украинский боксер. В 2015 году он выиграл вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Однако Виктор потерял его в поединке с Теренсом Кроуфордом. Всего Постол провел 32 боя, 30 побед и 2 поражения.

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