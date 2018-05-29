Украинский экспорт догоняет докризисный уровень, – Минэкономразвития

По результатам I квартала 2018 года объемы торговли товарами Украины на рынке Европейского Союза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 18,7%, экспорта – на 27,4%, а импорта – на 11,2%.

Несмотря на то, что товарооборот пока ниже докризисного, Украина впервые вышла по объему экспорта в ЕС на довоенный уровень – мы проигрываем только 500 миллионов докризисному абсолютному максимуму 2008 года (18,1 млрд. долл. США) и пиковому по ценам 2011 года (17,9 млрд. долл. США), – разъяснили в Министерстве экономического развития и торговли Украины в ответ на запрос 24 канала.

В ведомстве также напомнили о росте количества украинских компаний, осуществляющих экспорт товаров в государства-члены ЕС в 2014 году, когда началось временное применение УВЗСТ с ЕС, экспорт в ЕС осуществляли 10 002 компании, по результатам 2017 года их количество значительно увеличилось и составило 14 136 компаний.

Увеличивается и количество субъектов ВЭД, которые получают статус уполномоченного экспортера и могут экспортировать в ЕС без оформления сертификата EUR.1. На сегодня таких предприятий уже более 200.

Читайте подробнее об успехах украинского экспорта в Европе в публикации 24 канала: Чем Украина Европу "кормит": победы украинского экспорта