Украинский экспорт: как развивается зона свободной торговли с ЕС

Украина среди лидеров экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза. Если говорить об объемах, то третьи после США и Бразилии. Об этом свидетельствуют данные мониторингового отчета Еврокомиссии за период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

Украина лидирует по темпам роста экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза. "Украина экспортировала с ноября 2018 года по октябрь 2019 года продукцию на 7 миллиардов долларов США", – заявил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук.

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А это превышает показатель в 2019 года более чем на 40%. И Украина может зарабатывать еще больше, если экспортировать не сырье, а продукцию с добавленной стоимостью, говорят в профильном профсоюзе. Чем глубже переработка, тем дороже стоимость товара.

Каждая страна хочет иметь свои рабочие места, свою прибыль, дополнительный доход! Не только от того, что вырастила, а от того, что переработала и продал с двойной прибылью,

– пояснила председатель профсоюза работников АПК Светлана Самосуд.

Ничего плохого в том, что мы экспортируем много пшеницы, кукурузы и соевых нет. Об этом заявила экс-глава Министерства аграрной политики Ольга Трофимцева.

"Мы зарабатываем посредством этого валютную выручку. Хочется очень, чтобы из этих шести с лишним миллиардов долларов у нас более 50% были продукты из лейблом "made in Ukraine". Мы движемся к этому постепенно, в рамках экспортной стратегии", – рассказала экс-исполняющая обязанности министра аграрной политики Ольга Трофимцева.

В профильном министерстве заверили, что в структуре экспорта появляется все больше продукции с добавленной стоимостью. В 2020 году ее объемы выросли на 12%.

Зерновых – пшеницы и кукурузы мы экспортировали на 2 миллиарда долларов США. Примерно на эти же 2 миллиарда экспортировали масла и семян масличных. И где-то на 700 миллионов это была продукция уже готовая,

– сообщил заместитель Министра развития экономики Сергей Николайчук.

В Польшу, Италию, Германию, Чехию и Нидерланды Украина экспортирует шоколад, табачные изделия, масло, соки, томатную пасту и мясные изделия.

Сергей Николайчук

Чтобы торговля с ЕС для отечественных производителей была выгодной, нужно пересмотреть квоты, которыми ЕС ограничивает ввоз украинской продукции. Условия сотрудничества вероятно изменят уже через год, когда состоятся очередные переговоры по зоне свободной торговли.

"На мед, например, если вывозить в рамках этой импортной тарифной квоты, которая составляет около 10 тысяч тонн, вы не платите импортный тариф. А если вы ввозите вне этой квоты, должны платить полную ставку", – пояснила экс-исполняющая обязанности министра аграрной политики Ольга Трофимцева.



Ольга Трофимцева

Она добавила, что сельхозпроизводители осторожно относиться к любым инвестиционным проектам и будут экономить ресурсы. Однако в долгосрочной перспективе, открытие рынка земли отечественному экспорту – на пользу.

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"Рынок земли создаст возможность привлечения банковского кредитования, больше побуждать людей инвестировать в свою землю, а не в арендованную. Если вы больше инвестируете, привлекаете больше капитала, то начинаете больше производить. У вас есть большая возможность для экспорта", – сообщил экономический эксперт Сергей Фурса.

Требования ЕС заставляют Украину производить качественную продукцию, которая конкурирует на платежеспособных рынках.



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