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Украинский "классико" Динамо – Шахтер завершилось дракой футболистов с участием фанатов: видео

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Игроки
Игроки "Динамо" и "Шахтера" после матча устроили потасовку / Ua-Football

В конце игры 32 тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", которая проходила в Киеве, футболисты обеих команд устроили потасовку. Кроме того, на поле выбежали еще и болельщики, которые также присоединились к драке.

Драку между игроками спровоцировал грубый подкат сзади от "горняка" Веллингтона Нема в ноги киевлянину Виктору Цыганкову. А спустя некоторое время на поле выбежали сразу несколько десятков фанатов "Динамо".

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Заметим, что арбитр Виталий Романов не стал удалять одного из участников столкновения и дал финальный свисток за несколько секунд до его начала.

Видео столкновения между игроками "Динамо" и "Шахтера"

К слову, впоследствии стало известно, что фанаты также приняли участие в драке – в частности, сильно досталось игроку "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

Как рассказал он в послематчевом комментарии, один из болельщиков дал ему "поджопник".

"Что случилось? Ничего, я получил погджопник! Нормально? Ну, это болельщики. Один там клоун, иди позови меня один на один – не вопрос, выйдем. Я посмотрел на него, а он убежал сразу в толпу", – отметил футболист.

Напомним, матч между "Динамо" и "Шахтером" завершился победой киевлян со счетом 2:1. К слову, это была последняя игра в сезоне 2017/18, однако она не имела никакого турнирного значения.

Теги: Новости Украины столкновения Шахтер Динамо Новости Киева Новости спорта
Источник: 24 Канал
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