Украинский клуб хочет переехать в другой город из-за конкуренции

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о переговорах с властями Белой Церкви о возможном переезде команды из Киева.

По его слова, клуб хочет переехать, поскольку в Киеве, где сейчас "Олимпик" играет домашние матчи, слишком высокая конкуренция.

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"Здесь работает принцип – чем популярнее клуб, тем выше вероятность найти спонсоров. Чем клуб ниже по статусу, тем сложнее. Гораздо легче работать в этом плане в городе, где нет конкуренции. Если клуб сам представляет свой город, то спонсоры пойдут к нему. В Киеве с этим крайне сложно. Я уже обил пороги различных компаний – фармацевтических, финансовых, автомобильных. Все обещают, но до конкретики дело не доходит. Многое также зависит от того, какое место команда займет в этом сезоне. Нашему клубу много симпатизируют, среди этих людей есть и бизнесмены", – рассказал Антонов, информирует официальный сайт "Олимпика".

Кроме того, он рассказал, как идут дела с поиском базы для первой команды.

"Мы тесно общаемся с мэром Белой Церкви, с людьми оттуда. Есть определенные нюансы. Все, что от нас требуется, мы предоставили. Мы привезли специалистов, показали им место на реке, где видим базу, они посмотрели стадион. Теперь дело за городской властью, готовы ли они к строительству стадиона. Болельщики нас там ждут, если договоримся, мы с радостью переберемся в этот красивый город", – сказал Антонов.

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