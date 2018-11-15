Украинский клуб наказали за драку болельщика с судьей

Народный клуб "Верес" (Ровно) наказан матчем без зрителей за поведение болельщиков.

Во время домашнего матча против "Чайки" 3 ноября, один из болельщиков ровенской команды выбежал на поле и схватил за шею бокового арбитра. Такой поступок не остался без наказания со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. По решению КДК, следующий домашний матч "Вереса" состоится без зрителей.

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Кроме того, "Вересу" засчитали техническое поражение за этот матч. Причина – нарушение регламента, когда тренерским штабом была проведена шестая замена в матче (во Второй лиге разрешено лишь пять замен).

Стоит отметить, что сейчас "Верес" идет на шестой позиции во Второй лиге (группа А). Следующий домашний матч команда проведет против "Черкащина-Академия" 31 марта 2019 года.