Украинский клуб получил календарь матчей в Лиге чемпионов по футзалу

Футзальный клуб "Продексим" из Херсона получил календарь матчей основного раунда Лиги чемпионов. Турнир с 3 по 6 октября будет проходить в сербском городе Крагуевац.

Украинский клуб попал в группу 2, где его соперниками будут испанский "Мовистар Интер", сербский "Экономац" и чешский "ЭРА-ПАК". Именно с испанцами и стартуют херсонцы на турнире.

Читайте также: В украинской Премьер-лиге по футболу появится "Золотой матч"

Полный календарь в группе 2 выглядит следующим образом:

3 октября, среда

"Мовистар Интер" – "Продексим"

"Экономац" – "ЭРА-ПАК"

4 октября, суббота

"ЭРА-ПАК" – "Мовистар Интер"

"Экономац" – "Продексим"

6 октября, суббота

"Продексим" – "ЭРА-ПАК"

"Мовистар Интер" – "ЭРА-ПАК"

Точное время матчей организаторами будет названо позже.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт 24