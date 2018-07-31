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Украинский клуб получил календарь матчей в Лиге чемпионов по футзалу

43 Читати новину українською
МФК "Продексим"
МФК "Продексим"

Футзальный клуб "Продексим" из Херсона получил календарь матчей основного раунда Лиги чемпионов. Турнир с 3 по 6 октября будет проходить в сербском городе Крагуевац.

Украинский клуб попал в группу 2, где его соперниками будут испанский "Мовистар Интер", сербский "Экономац" и чешский "ЭРА-ПАК". Именно с испанцами и стартуют херсонцы на турнире.

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Полный календарь в группе 2 выглядит следующим образом:

3 октября, среда
"Мовистар Интер" – "Продексим"
"Экономац" – "ЭРА-ПАК"

4 октября, суббота
"ЭРА-ПАК" – "Мовистар Интер"
"Экономац" – "Продексим"

6 октября, суббота
"Продексим" – "ЭРА-ПАК"
"Мовистар Интер" – "ЭРА-ПАК"

Точное время матчей организаторами будет названо позже.

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Теги: Новости спорта Футзал Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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