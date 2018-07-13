Украинский клуб заявил на новый сезон президента клуба

Заявка "Олимпика" на следующий сезон появилась на официальном сайте УПЛ, и там довольно неожиданно оказался 44-летний президент клуба Владислав Гельзин.

Он уже выступал за "Олимпик" как игрок в 2004-16 годах, затем объявлял о завершении карьеры, но уже прошлой весной снова оказался в заявке. Правда, на поле после восстановления карьеры пока не выходил, пишет SporArena.

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Кроме того, в заявку дончан на УПЛ вошли новички команды – вратарь Владимир Крынский, защитники Сергей Вакуленко, Дмитрий Гришко, Евгений Зубейко, хавбеки Виталий Кольцов, Евгений Морозенко, форвард Артур Загорулько.

Из ранее подписанных игроков в заявке "Олимпика" пока нет хавбека Павела Ксьонза и вратаря Романа Мысака.

"Олимпик" начнет новый розыгрыш УПЛ 23 июля выездным матчем против "Черноморца".