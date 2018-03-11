Украинский комментатор назвал спортсменов из России "олимпийскими котлетами"

Украинский комментатор Андрей Столярчук во время классической смешанной эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, вероятно, оговорился и сравнил российских спортсменов с котлетами.

Напомним, что к участию в Олимпиаде-2018 российских спортсменов допустили исключительно в нейтральном статусе, поэтому во всех официальных документах название команды звучало как "Олимпийские атлеты из России". Поэтому, Столярчук сыграл на близком звучании слов "атлеты" и "котлеты".

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"Виролайнен не попала в сборную олимпийских котлет из России. Прошу прощения — атлеты из России. Как-то некрасиво получилось по отношению к котлетам", — заявил Столярчук после четвертого огневого рубежа.

К слову, 11 марта Масим Яровой завоевал для Украины вторую золотую медаль Паралимпиады-2018 в лыжных гонках на 15 километров среди мужчин.