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      Украинский лоукостер SkyUp открывает рейсы в Тель-Авив: откуда и за сколько можно будет летать

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      Лоукостер SkyUp будет летать в Тель-Авив из Львова и Запорожья
      Лоукостер SkyUp будет летать в Тель-Авив из Львова и Запорожья / ITC.ua

      Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала регулярные рейсы в один из крупнейших административных центров Израиля – Тель-Авив. Сюда можно будет летать из Львова и Запорожья.

      По информации пресс-службы перевозчика, они будут выполнять рейсы каждый четверг и воскресенье. С 24 ноября начнутся полеты из Львова, а с 5 декабря – из Запорожья.

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      Стоимость билетов из Львова стартует от 2 402 гривен в одну сторону, а из Тель-Авива в столицу западной Украины – от 2 428 гривен. Из и в Запорожье летать будет несколько дешевле. Цена таких полетов составит 2 377 гривен и 2 453 гривны соответственно.

      Заметим, что в эту цену билета не входит багаж. Билеты уже можно приобрести на сайте SkyUp Airlines.

      Как подчеркивают представители лоукост-перевозчика, в Тель-Авиве украинцы могут прогуляться по красивой набережной, посетить древний порт Яффо и попробовать вкусную шакшуку. Кроме того, можно посетить и Иерусалим, расстояние до которого составляет всего 60 километров.

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      Добавим, что ранее SkyUp объявил об открытии новых рейсов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты. В частности, должны появиться новые маршруты из Львова, Харькова и Запорожья.

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      Теги: Новости Украины Новости Израиля SkyUp авиация
      Источник: 24 канал
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