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      Украинский лучник завоевал серебро на Кубке мира, победив титулованных спортсменов

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      Украинский лучник завоевал серебро на Кубке мира
      Украинский лучник завоевал серебро на Кубке мира / xsport.ua

      Украинский лучник Сергей Макаревич стал серебряным призером этапа Кубка мира во французском Ниме. На пути к финалу украинец победил нескольких титулованных спортсменов.

      В течение турнира Макаревич, который был посеян под 28-м номером, прошел обладателя трех медалей Олимпийских игр и пятикратного победителя финалов Кубка мира американца Брейди Эллисона и разобрался с обидчиком своего соотечественника Алексея Гунбина – голландцем Джонахом Уилтагеном, информирует Xsport.

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      В полуфинале украинец был единственным лучником не из Южной Кореи и победил первого сеяного Хана Жаеопа в пяти сетах – 7:3 (30:30, 30:30, 29:28, 30:30, 30:29), причем в четырех сетах из пяти Макаревич выбивал 30 очков из 30.

      В финале украинец встретился с чемпионом Олимпийских игр в команде и чемпионом мира в индивидуальных соревнованиях Ли Сюньюнем и уступил в четырех сетах – 2:6 (30:30, 29:30, 30:30, 28:29).

      В итоге, Макаревич завоевал свою первую в карьере медаль Кубка мира – серебро, тогда как для Сюньюня золото во Франции стало уже десятым на таком уровне. Следующий этап Кубка мира состоится в США в Лас-Вегасе 8-9 февраля.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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