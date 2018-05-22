15:09
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Украинский металлолом уходит в непризнанное Приднестровье, – глава объединения предприятий

19 Читати новину українською
Металлолом
Металлолом / zik.ua

По словам Каленкова, такое положение дел бьёт по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия

85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье. Об этом заявил глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, такое положение дел бьёт по украинской металлургии, ставя ее в невыгодные условия.

"Большая часть – 85 процентов – в апреле металлолома ушла на Приднестровский завод. Приднестровье – это, ну, фактически это анклав, военный российский анклав. Тем более это неприятно, потому что россияне фактически дотируют и спонсируют все энергоносители на этом заводе. Поэтому поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия", – заявил Каленков.

По словам Каленкова, принятый парламентом закон о продлении повышения экспортной пошлины – это шаг в наведении порядка использования стратегического сырья – металлолома, в то время как массовый вывоз лома в непризнанное Приднестровье – это удар по обороноспособности страны.

"Поставляя лом туда, мы наши предприятия ставим в заведомо невыгодные условия. Тем более, какие предприятия? В основном зависимые от лома электросталеплавильные мощности, например, "Днепроэлектросталь" в городе Запорожье. Она производит металл для нашей оборонной промышленности, бронь и так далее. Из-за цен на металлолом, часто они вынуждены выпускать меньше продукции, уходить в простой", – заявил Каленков.

Закон о продлении повышенной экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонну, за который проголосовали различные парламентские фракции, по словам экспертов, является примером грамотной проукраинской государственной политики и способен сохранить объем этого стратегического сырья внутри страны.

Закон для вступления в силу требует подписания спикером Верховной Рады Андреем Парубием, а затем президентом Петром Порошенко.

"Закон ожидает подписи Парубия. Я надеюсь, что в самое ближайшее время его подпишет Парубий. Потом он будет передан в Администрацию президента. Я очень надеюсь, что не будет никаких задержек, и Администрация президента так же примет правильное решение в этом направлении", – заявил Каленков.

Теги: Деньги пошлина Экспорт Андрей Парубий металургия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сегодня, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 32
Польські реалії для українських студентів
сегодня, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1775
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1079
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2103
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 856
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук