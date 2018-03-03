Украинский многоборец снялся с чемпионата мира

Алексей Касьянов не сумел завершить соревнования по семиборью на чемпионате мира по легкой атлетике в английском Бирмингеме.

Украина не досчитается традиционной медали на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Призер двух подобных планетарных первенств – многоборец Алексей Касьянов в этом году не сумел преодолеть всю дистанцию ​​соревнований.

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После четырех видов украинец занимал пятую позицию, держа призовую тройку на расстоянии вытянутой руки.

Впрочем, забег на шестьдесят метров с барьерами неожиданно стал последней дисциплиной для Алексея. Преодолевая одно из препятствий Касьянов повредил ногу и не сумел финишировать.

Поэтому украинцу пришлось сняться с соревнований – в решающих видах семиборья – прыжках с шестом и беге на тысячу метров Алексей уже не выступал.

К слову, украинская спортсменка Дарья Билодед, которой исполнилось всего лишь 17 лет, победила на турнире по дзюдо Grand Slam в Париже. Как известно, соревнования считаются одними из самых престижных в мире.