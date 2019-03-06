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      Украинский молококомбинат выпустил сгущенку с фото жен Бандеры и Шухевича: россияне в шоке

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      Украинский молококомбинат выпустил сгущенку с фото жен Бандеры и Шухевича: россияне в шоке
      Украинский молококомбинат выпустил сгущенку с фото жен Бандеры и Шухевича: россияне в шоке / Фото из открытых источников

      Известный в Украине производитель молочных продуктов решил выпустить к 8 марта специальные рекламные этикетки для сгущенного молока. На них изображены жены руководителя ОУН Степана Бандеры, Ярославы, командующего УПА Романа Шухевича – Наталии, писателя Михаила Коцюбинского – Веры и гетмана Украины в 1918 году Павла Скоропадского – Александры.

      Сгущенное молоко с города Ичня Черниговской области с изображениями жен известных украинских исторических фигур вызвало нешуточный резонанс не только в Украине, но и в России, пишет "ВВС Украина".

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      Для чего компания сделала такой маркетинговый ход? В Ичне объяснили, что готовясь к 8 марта, в компании обратили внимание на тех, о ком редко пишут. Они восхищаются примерами их выдающихся мужчин.

      Возможно ли купить "особенное" сгущенку? Нет, в компании настаивают, что это лишь рекламная продукция. Руководитель завода Сергей Запорощук сказал, что это подарочный набор к 8 марта.

      Почему компания выбрала именно этих женщин? На предприятии сказали, что все для того, чтобы не быть банальными.

      Какова главная идея акции? Привлечь внимание и чтобы люди начали гуглить или искать в Википедии информацию, кто эти женщины.

      Как украинцы реагировали на нестандартный ход?

      Очень по-разному. Части патриотически настроенных украинцев рекламная кампания сгущенного молока совсем не понравилась. Люди недовольны, что имена этих женщин привязали к советскому идеологическому празднику 8 марта.

      "Заставь дурного богу молиться. Осложнения от идеологизации. То же самое, что советское мыло "по следам Ильича", - написала в Facebook член парламента от Львовщины Ирина Подоляк.

      "Понятие меры, этики, эстетики отсутствует... вы не понимаете, что вы сделали и как это выглядит!?" - написала Анна Стульская.

      "Сгущенное молоко выдающихся женщин? Это может написать только больное на голову существо, которое и до сих пор празднует 8 марта", – возмутился пользователь Олег Синякевич.

      Все же были и те, кто вступился за идею компании. Известный украинский писатель Андрей Любка написал, что это "интересно", а львовский журналист Остап Дроздов добавил, что ему понравилась идея. "Большинство недовольных комментаторов даже не догадывалось о существовании этих женщин, хоть какой-то смысл от вашего горения", – вмешалась в дискуссию в сети пользователь Татьяна Кабакова.

      Что думают об акции в России?

      Россияне возмущены. В топ-программах государственного телевидения обсудили это событие.

      В вечернем эфире на канале "Россия 1" Владимир Соловьев сказал, что украинских военных поздравят с 8 марта банками сгущенного молока с изображением жены Степана Бандеры.

      Что еще они сделают, чтобы уничтожить страну,
      – заявил он.

      Стоит отметить, что никто это сгущенное молоко военным отправлять не собирался.

      Интересно, что на распространенных в России картинках было четыре банки со сгущенкой и четырьмя женами. Впоследствии с картинки исчезла жена Романа Шухевича. Кое-кто увидел в этом политический мотив – мол, убрали, чтобы не было слишком много "бандеровцев".

      Сергей Запорощук опроверг любые политические мотивы. Он сказал, что владельцы авторских прав (родственники) попросили убрать фото.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Степан Бандера Журналисты СМИ Новости России Украина – Россия 8 марта
      Источник: 24 Канал
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